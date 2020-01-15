«ترامب» يتحدث عن آخر تطورات أزمة سد النهضة

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر والسودان وإثيوبيا، على سرعة التوصل لحل عاجل بشأن أزمة «سد النهضة»، الممتدة منذ ما يقرب من الـ8 سنوات، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن «ترامب تحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لاتفاق، وسيوجه بتنظيم حفل لتوقيع الاتفاق في واشنطن».
وأوضحت الخارجية أن «المباحثات التي يُتوقع أن تُختتم، اليوم الأربعاء، ستستأنف في واشنطن خلال موعد يحدد لاحقا، في جولة ربما تكون الأخيرة لإتمام الاتفاق الشامل».
وعقدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، ونظيريها المصري والإثيوبي، بجانب وزراء ري الدول الثلاث جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكتبه في البيت الأبيض، في إطار المشاركة في مباحثات سد النهضة، التي يرعاها وزير الخزانة الأمريكي.
وكانت أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي اختتمت، الخميس الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله ومواجهة الجفاف.