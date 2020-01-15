«ترامب» يتحدث عن آخر تطورات أزمة سد النهضة

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر والسودان وإثيوبيا، على سرعة التوصل لحل عاجل بشأن أزمة «سد النهضة»، الممتدة منذ ما يقرب من الـ8 سنوات، بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.



وقالت الوزارة،

في بيانها، إن «ترامب تحدث عن إمكانية تقديم مساعدات فنية للدول الثلاث حال توصلها لاتفاق، وسيوجه بتنظيم حفل لتوقيع الاتفاق في واشنطن».