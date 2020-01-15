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بيراميدز يرحب باستضافة الأولمبياد الخاص الأفريقي

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بيراميدز
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هاني عبد الصبور

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المصريون

الاهلى

الخطيب

أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه في إطار المسئولية المجتمعية والدور الوطني الفاعل للنادي في المساهمة بإنجاح الأحداث الرياضية المصرية المختلفة، ورسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء مصر الأبطال ونظرائهم من كافة الدول الإفريقية، فإنه يعلن ترحيب مجلس إدارة نادي بيراميدز بالتخلي عن خوض مواجهته الأفريقية المقبلة،  على ملعبه "ستاد 30 يونيو"، من أجل استخدامه لصالح اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

وتلقى نادي بيراميدز، والمهندس ممدوح عيد خطابا من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، يشير فيه إلى خطاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، يطلب فيه الحصول على حق استخدام ملعب النادي "ستاد الدفاع الجوي" أيام 24 و25 و26 يناير الجاري للبطولة.

وتقام البطولة لأول مرة وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجاري وبمشاركة 42 دولة أفريقية بإجمالي 768 مشاركا في 4 رياضات هي خماسيات كرة القدم بين وبنات، وكرة السلة بنين وبنات، وألعاب القوى والبوشي.

وشدد المدير التنفيذي لبيراميدز على المساندة الكاملة للنادي وإدارته من أجل إنجاح الدورة الأفريقية للأولمبياد الخاص في نسختها الأولى، مشيرا إلى أنهم اتخذوا قرار الموافقة على ترك الملعب للجنة المنظمة في الأيام المحددة بدون أدنى تردد، بهدف رسم البسمة على وجوه المشاركين في الدورة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لشرف كبير أن يستقبل ملعب النادي مثل هذا الحدث الكبير المميز، مشددا أن نادي بيراميدز سيقدم كل الدعم المطلوب لإنجاح الدورة.

وقرر النادي مخاطبة اتحاد الكرة لمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لنقل مباراته أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا والمحدد لها 26 يناير في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لملعب استاد القاهرة بسبب انشغال ملعب الدفاع بالدورة الأفريقية، وفي انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


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