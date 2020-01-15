قرينة الرئيس وكبار رجال الدولة في عزاء نجل مايا مرسي

توافد عدد من الشخصيات العامة والوزراء والفنانين منذ قليل، على عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي.



ويقام عزاء نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي.



ووصل منذ قليل، اللواء سعد عبد السميع، مندوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء في نجل رئيس المجلس القومي للمرأة.



وكان على رأس الحضور، انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وحرمه، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضًا أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وزكريا عزمي رئيس ديوان ئاسة الجمهورية الأسبق، في عهد الرئيس حسني مبارك.





كما وصلت العزاء، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والكاتبة لميس جابر، والإعلاميتين جاسمين طه زكي، وبثينة كامل، والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، إضافة إلى طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ويان تيسليف، سفير دولة السويد بالقاهرة،

















وكان من بين الحضور، وزيرة التضامن نيفين القباج، ورئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين إبراهيم، والفنانة يسرا، والسفير محمد العرابي.