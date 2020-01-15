  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس الاهلى

6 قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

وزيرة الصحة

دم طبيبات المنيا في رقبة وزيرة الصحة وهاشتاج إقالتها يتصدر «تويتر»

أرشيفية

«ترامب» يتحدث عن آخر تطورات أزمة سد النهضة

أرشيفية

قرينة الرئيس وكبار رجال الدولة في عزاء نجل مايا مرسي

سد النهضة

خبير مياه يكشف مفاجأة غير سارة عن سد النهضة

أسرة نانسي عجرم

أول فيديو يكشف حالة "نانسي عجرم" النفسية

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

حادث المنيا

بالأسماء.. مصرع 4 بينهم طبيبتان وإصابة 17 آخرين

نانسي عجرم وزوجها والقتيل

محامي زوج نانسي عجرم: اتهامه بالقتل العمد «طبيعي»

بن زايد

«بن زايد»: مصر تشهد إنجازات نوعية

صور..

قرينة الرئيس وكبار رجال الدولة في عزاء نجل مايا مرسي

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يصل إلى عزاء نجل مايا مرسي

#

زكريا عزمي يؤدي العزاء في وفاة نجل مايا موسى

#

رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها

#

طعن نجل الرئيس الألماني السابق في محاضرة ببرلين

يسرا

العزاء

مايا مرسي

مدبولى

توافد عدد من الشخصيات العامة والوزراء والفنانين منذ قليل، على عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الذي وافته المنية مساء الإثنين الماضي.

ويقام عزاء نجل رئيس المجلس القومي للمرأة، بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي.

ووصل منذ قليل، اللواء سعد عبد السميع، مندوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء في نجل رئيس المجلس القومي للمرأة.

وكان على رأس الحضور، انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وحرمه، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضًا أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وزكريا عزمي رئيس ديوان ئاسة الجمهورية الأسبق، في عهد الرئيس حسني مبارك.


كما وصلت العزاء،  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والكاتبة لميس جابر، والإعلاميتين جاسمين طه زكي، وبثينة كامل، والمهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، إضافة إلى طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ويان تيسليف، سفير دولة السويد بالقاهرة، 

وكان من بين الحضور،  وزيرة التضامن نيفين القباج، ورئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين إبراهيم، والفنانة يسرا، والسفير محمد العرابي.






تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. «الشحات» يتقدم للأهلي على طنطا
» بالصور.. جهاز المنتخب يحضر لقاء الأهلي وطنطا
» زكريا عزمي يؤدي العزاء في وفاة نجل مايا موسى
» وفاة نجم مسلسل «العشق الممنوع»
» كف بصره.. فرفض التسول وزرع الأرض لينفق على أسرته الكفيفية
» الزمالك يتخطى الجونة بهدفي «شيكابالا» و«أوناجم»
» تعيين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان
» إنفلونزا الخنازير تصل مصر.. ومصرع سيدة بسببها
» خبير عسكري: «برنيس» كانت مطمع لدول كثيرة
» 3 جثث وطفلة على قيد الحياة.. فاجعة أسرية بقنا
» ارتفاع ضحايا حادث أطباء المنيا إلى أربعة وفيات و17 مصابًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة