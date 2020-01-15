خبير مياه يكشف مفاجأة غير سارة عن سد النهضة

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سد النهضة

إثيوبيا

النهضة

خبير مياه

كشف الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، عن مفاجأة غير سارة بشأن سد النهضة، موضحًا أنه يتوقع نجاح إثيوبيا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وذكر الخبير المائي أن مفاوضات سد النهضة المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن لن تكلل بالنجاح.

وذكر في هذا الإطار أن رئيس الوزراء الإثيوبي استبق الأحداث وطلب وساطة جنوب إفريقيا، بسبب الفشل المتوقع بحسب "روسيا اليوم".

وقال إنه "مع افتتاح السد رسميا في الصيف المقبل، تكون أهداف إثيوبيا الاستراتيجية قد تحققت، ولا يتبقى لمصر أي أوراق الضغط".

وذكر خبير المياه المصري، "أنه من المفترض أن تكون هذه الجولة لتقييم الوضع، وكان من المفترض أن تكون المفاوضات لثلاثة أيام تتم بعدها كتابة التقرير النهائي لتقديمه للبنك الدولي لتقييمه من حيث نقاط الاتفاق والاختلاف وعدد سنوات الملء ونظام التشغيل خاصة في سنوات الجفاف الممتدة وضمان حد أدنى من حصة المياه لمصر في تلك المرحلة".

وأكمل: "هناك معايير محددة في الطرف الذي ينبغي أن يكون وسيطا، لعل أهمها أن تكون له كلمة نافذة على جميع الأطراف وهو شرط لا يتوافر سوى في روسيا وأمريكا".

ولفت إلى أن "إثيوبيا هي من رفضت الوساطة الروسية".


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