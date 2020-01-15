رسميًا.. الترجي يوافق على رحيل «البدري»

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المصريون

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البدرى

وافق مسئولو الترجى التونسي، اليوم الأربعاء، على انتقال أنيس البدرى، إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودى، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر الترجى التونسي، بيانا رسميا، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قال فيه: "وأخيرا تم الاتفاق بين جميع الأطراف، الإمضاء والإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة . أنيس البدري يغادر نهائيا نادي الترجي التونسي".

وكان النادى التونسي، قد أصدر بيانا، يوم الاثنين الماضى، أكد فيه على عدم قانونية سفر أنيس البدرى إلى السعودية، لأنه قام بهذه الخطوة دون موافقة إدارة النادى.

وقدم الاتحاد السعودى عرضا رسميا لضم أنيس البدرى نجم الترجى التونسي لمدة موسمين ونصف.

وخاض البدرى مع الترجى هذا الموسم فى بطولة الدورى التونسى 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بينما فى دورى أبطال أفريقيا لعب 5 مباريات وسجل هدفين.

وشارك مع الترجى التونسى فى كأس العالم للأندية ولعب مباراتين وسجل هدفين وحصل مع فريقه على المركز الخامس عقب فوزه على السد.

ويستعد الترجى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية فى السوبر الأفريقى يوم 14 فبراير المقبل فى قطر.


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