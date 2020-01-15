» زكريا عزمي يؤدي العزاء في وفاة نجل مايا موسى

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زكريا عزمي
زكريا عزمي
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أحمد سالم

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زكريا عزمى

القومى للمرأة

وفاة نجل مايا

قدم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واجب العزاء، في وفاة نجل مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة وفاة أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وخلال تشييع جثمان الفقيد من مسجد السيدة نفيسة فقدت رئيسة المجلس وعيها ، وحمله المشيعون إلى إحدى السيارات حتى انتهاء صلاة الجنازة.

ويشار إلى أنه كان من المقرر إقامة مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء للمجلس القومي للمرأة بوزارة الشباب والرياضة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس إلا أن المجلس أعلن تأجيل المؤتمر في التاسعة من مساء الاثنين، بدون سبب مع عدم ذكر موعد آخر.


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