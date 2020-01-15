«كوبلا» مديرًا فنيًا لمنتخب غانا

15 يناير 2020 - 07:32 م

قرر الاتحاد الغانى لكرة القدم، تعيين تشارلز كوبلا أكونور مديرًا فنيًا للبلاك ستارز خلفًا لكويسى أبياه، الذى أقيل من منصبه.

وأكد بيان الاتحاد الغانى تولى المدرب تشارلز كوبلا أكونور، تدريب المنتخب الأول، خلفا للمدرب كويسي أبياه، وسوف يساعده ديفيد دونكان، قائد منتخب النجوم السوداء السابق.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت دخول السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى المصرى الحالى، بالإضافة إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، قائمة المرشحين لتولى تدريب منتخب غانا، قبل أن تصر الإدارة السياسية على تولى مدرب محلى قيادة الفريق، فى الفترة المقبلة.

ويتصدر منتخب غانا، جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، التى سوف تقام فى الكاميرون، برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على منتخبى جنوب أفريقيا وساتومى بنتيجة 2 – 0 و 1 – 0.