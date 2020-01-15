أول فيديو يكشف حالة "نانسي عجرم" النفسية

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أسرة نانسي عجرم
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الطيب حسين

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غانا

المصريون

كوبلا

كشف مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن حالتها النفسية بعد استمرار أزمة مقتل شاب سوري في فيلتها إلى الآن.

وطمأن "جيجي لامارا"، مدير أعمال "عجرم"، متابعيها موضحًا أنها بحالة جيدة.

وقال في مقطع فيديو من لقائه بإحدى الفضائيات :"الحمد لله هي وأولادها بألف خير، ونطمئن جمهورها بأنها أفضل حاليًا".

وأكمل: "لا أحد يصدق الشائعات المنتشرة حاليًا بشأن نانسي عجرم، فهناك تحقيق يجري وعلى ضوئه ستتكشف الحقائق للجميع".  

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية، قد أفادت بأن النيابة العامة وجهت تهمة "القتل القصد"، إلى زوج نانسي عجرم، وهو ما يعني تورطه في القضية، رغم أن ظاهر الحادثة دفاعًا عن النفس.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي)، وتم إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.


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