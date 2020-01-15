هاني سري الدين قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد

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حسن علام- متابعات

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غانا

المصريون

كوبلا

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، تفويض هانى سري الدين، قائما بأعمال رئيس مجلس ادارة جريدة الوفد لبحث كل ما يتعلق بمشكلات الجريدة.

 وقال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه تقرر تعيين مدير إدارى للجريدة ومراجع مالى كذلك تقرر اعتماد تشكيل لجنة حزب الوفد بالبحيرة برئاسة عبد الباسط الشرقاوى.

جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة رئيس الحزب،لمناقشة عدد من القضايا الداخلية على رأسها أزمة جريدة حزب الوفد.
وخلال الاجتماع قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، إقالة عمر عبد الجواد، رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة بنى سويف.

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