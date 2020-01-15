» الزمالك يتخطى الجونة بهدفي «شيكابالا» و«أوناجم»

15 يناير 2020 - 07:03 م

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا هامًا على الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري العام.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوى على لاعبى الجونة بغية إحراز هدف التقدم وبالفعل دانت لهم السيطرة وفى الدقيقة الخامسة انطلق يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك بالكرة من منتصف الملعب وحاول مراوغة دفاع الجونة ولكن نجح محمد نجيب في تشتيت الكرة من أمام اوباما .

وفى الدقيقة الثامنة يرسل أوباما كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ولكن تمر الكرة بدون خطورة على المرمى وشتتها الدفاع ، بعدها يتحسن اداء لاعبو الجونة بفضل تحركات احمد حمدى وأحمد ياسر ريان وفى الدقيقة الحادية عشر يسدد عمرو بركات صانع ألعاب الجونة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 15 نجح محمود شيكابالا فى إحراز الهدف الاول لفريقه عندما استلم كرته من الجانب الأيمن وتخطى احد مدافعى الجونة وسدد كرة قوية تسكن مرمى الفريق البحراوى ، ليتقدم المارد الأبيض بالهدف الاول .

وفى الدقيقة 18 انطلق باسم على من على يمين الملعب ودخل منطقة جزاء الزمالك وراوغ مدافعي الزمالك بشكل جيد وسدد كرة قوية تصدى لها محمد أبو جبل بنجاح ثم شتتها الدفاع خارج الملعب ، وفى الدقيقة 23 سقط حارس الزمالك محمد أبو جبل بعد كرة مشتركة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

هدا إيقاع الملعب تماما من لاعبى الزمالك الذين شعروا بقوة لاعبى الجونة وفضلوا الميل للدفاع لإمتصاص الحماس الزائد من الجونة وفى الدقيقة 30 يحصل عمر السعيد مهاجم الزمالك على كارت أصفر للتهور مع احد لاعبى الجونة .

وفى الدقيقة 34 يقود حازم إمام هجمة منظمة ويرسل كرة عرضية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء لعمر السعيد ترتد لأوباما الذي استلمها وسددها لكن خالد صبحي مدافع الجونة نجح في التصدي لها وخرجت خارج الملعب ، وفى الدقيقة 40 يشهر أمين عمر الكارت الأصفر الثانى للاعبى الزمالك لطارق حامد بعد عرقلته لأحمد ياسر ريان فى منطقة وسط الملعب .

يحاول لاعبو الزمالك فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر الشوط الاول الإحتفاظ بالكرة اكبر فترة ممكنة والحصول على الضربات الركنية حتى أنهى حكم المباراة الشوط الاول بتقدم القلعة البيضاء على الجونة بهدف مقابل للاشئ .

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بضغط مكثف من لاعبى الجونة من أجل إدراك هدف التعادل وفى الدقيقة 50 تبادل للكرة بين باسم علي وأكرم توفيق في منتصف الملعب ولكن طالت الكرة من باسم ووصلت لدفاع الزمالك ، وفى الدقيقة 51 تمريرة طولية خلف مدافعي الزمالك خرج لها محمد أبو جبل من مرماه وشتت الكرة ولكن وصلت لأحمد حمدي الذي حاول تسديد الكرة مباشرة ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 55 يقود المتألق شيكابالا هجمة منظمة للزمالك لعبها ليوسف اوباما الذى يضعها امام المغربى محمد اوناجم يسددها قوية فى المرمى معلنا عن الهدف الثانى للفريق الأبيض ، يجرى بعدها الجونة تغييرين بخروج عمرو عبدالفتاح عمورى ومحمد محسن ليلة ونزول سيرجى اكا وإسلام محارب ، وفى الدقيقة 60 يجرى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك التغيير الأول للأبيض بنزول محمد حسن وخروج التونسى فرجانى ساسى .

وفى الدقيقة 61 أرسل إسلام محارب تمريرة من على يسار منطقة جزاء الزمالك لأحمد حمدي الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وتباطؤ من لاعب الجونة أفقدت خطورة الهجمة ونجح مدافعي الزمالك في استخلاص الكرة ، بعدها بدقيقة يسدد أحمد حمدى كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى يتصدى لها محمد أبو جبل بنجاح.

يجرى الزمالك تغييره الثانى فى الدقيقة 65 بنزول مصطفى فتحى بدلا من شيكابالا ، بعدها وفى الدقيقة 69 تحرم عارضة الزمالك البديل إسلام محارب من تعديل النتيجة وإحراز الهدف الاول للجونة ، واصل محمد أبو جبل تألقه بعدما نجح فى التصدى لتسديدة قوية من اكرم توفيق من الجانب الأيمن يتصدى لها الحارس بكل براعة .

فى الدقيقة 76 يجرى الزمالك تغييره الثالث بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد ، يحاول بعدها لاعبو الجونة إحراز الهدف الاول عن طريق إرسال العديد من الكرات العرضية والتسديد على المرمى الزملكاوى إلا ان تألق أبو جبل حال دون إحراز الهدف الأول للفريق الساحلى .

فى الدقيقة 80 يجرى الجونة تغييره الثالث بنزول والتر بواليا بدلا من أحمد حمدى ، وفى الدقيقة 83 يحاول لاعبي الجونة إيجاد ثغرة في دفاع الزمالك المحكم عن طريق تمريرات بعرض الملعب إلا أن يقظة الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى مدافعا الأبيض حال دون إحراز اى أهداف ، وفى الوقت بدل الضائع يستكمل الزمالك المباراة بـ10 لاعبين بعد إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر وإجراء فريقه للتغييرات الثلاثة ، يميل بعدها الزمالك للدفاع حتى اطلق امين عمر صافرته معلنا عن فوز الأبيض بأغلى ثلاث نقاط .