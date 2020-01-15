«أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام طنطا

15 يناير 2020 - 06:58 م

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة طنطا، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، محمود متولي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات وأحمد الشيخ، أجاي