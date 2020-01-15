بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في قنا

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حسن علام- متابعات

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طفلة

3 جثث

قرية العربات

عثر أهالي قرية العربات بمدينة نقادة في قنا، اليوم الأربعاء، على 3 جثث وطفلة حالتها خطر، داخل منزلهم، فى واقعة اشتباه تسمم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنزل لكشف ملابسات الواقع.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إنه تلقى بلاغًا بوجود 3 جثث ومصابة في منزل بقرية العربات، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى، فيما يجري انتظار معاينة النيابة والطب الشرعي قبل نقل الجثث.

وأكد المصدر أن الضحايا هم "محمود عبدالباسط محمد يونس، 80عامًا، وعواطف عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، 60 عامًا، ونادية محمود إبراهيم، 55 عامًا.

حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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