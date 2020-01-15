أول تعليق من "السيسي" بشأن قاعدة برنيس

15 يناير 2020 - 06:47 م

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"الأداء المتميز للقوات المسلحة، واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن الوطن".

وكتب حساب "السيسي" عبر "فيس بوك": شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس و تابعت استعدادات مختلف اسلحة وافرع القوات المسلحة المصرية واود ان اشيد بالاداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن".

وختم بقوله: "تحيا مصر".

وافتتح السيسي، اليوم أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية" والتى تعد الأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

وحضر حفل الافتتاح عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.