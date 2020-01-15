وفد من طلاب جامعة سينسيناتى الأمريكية بجامعة المستقبل (صور)

15 يناير 2020 - 06:41 م

استضافت جامعة المستقبل، وفدا من الطلاب من جامعة سينسيناتي الأمريكية لأول مرة، على ضوء اتفاقية التعاون بين جامعة المستقبل وجامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة، وكجزء من دورتهم الدراسية بمرافقة أعضاء هيئة تدريس من جامعة سينسيناتي.

ورحب طلاب كليات التجارة وإدارة الأعمال والهندسة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بنظرائهم من جامعة سينسيناتي الأمريكية.

وشملت الزيارة محاضرة لجميع الطلاب وممثلين من كلتا الجامعتين عن تاريخ مصر بين الماضي والحاضر، ألقاها سعادة السفير المصري السابق الدكتور محمد توفيق، بينما قدمت الدكتورة نورا عيسى، استاذ مساعد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، عرضاً عن الاقتصاد المصري بين الماضي والحاضر.

هذا وقد وزار وفد جامعة سينسيناتي مع الطلاب والموظفين في جامعة المستقبل العديد من المواقع السياحية في القاهرة مثل اهرامات الجيزة والمتحف المصري والقاهرة القديمة، في تجربة مثمرة لكلتا الجامعتين، اللتان اتفقتا أن تكون هذه الزيارة هي الأولى من بين العديد من الزيارات والتبادل الطلابى فى المستقبل.