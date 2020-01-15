«السيسي» يصدق على تعديل قانون بشأن الإرهاب والإرهابيين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 2 لسنة 2020، والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس"، أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر، بجوار مطار برنيس.

وخلال الاحتفالية، شهد الرئيس السيسي، بصحبة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، عرض قتال عسكري حي لطائرات منضمة للسلاح الجوي المصري حديثًا.