» إنفلونزا الخنازير تصل مصر.. ومصرع سيدة بسببها

15 يناير 2020 - 06:33 م

لقيت ربة منزل مصرعها بمحافظة أسيوط، بسبب إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير.

ولفظت ربة المنزل التي تبلغ من العمر 51 عامًا أنفاسها بمستشفى الصدر عقب الإصابة.

وكانت مديرية الصحة قد تلقت إخطارًا من مستشفى الأمراض الصدرية بوفاة "اعتدال .ر .ا" 51 عامًا، إثر إصابتها بمرض الانفلونزا الموسمية بعد دخولها العناية المركزة بـ6 ساعات.

وكانت السيدة تعاني من ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ وسعال، وبالفحص تبين إصابتها بالانفلونزا الموسمية "H1N1 ".

وعلى الفور تم احتجازها بالعناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج، وبسبب تدهور حالتها الصحية تم نقلها الى العناية المركزة بمستشفى الأمراض الصدرية، وتوفيت بعد 6 ساعات من دخول المستشفى.