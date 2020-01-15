بالأسماء.. مصرع 4 بينهم طبيبتان وإصابة 17 آخرين

لقي أربعة أشخاص مصرعهم بينهم طبيبتان، وأصيب 17 آخرون اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على طريق المنيا الصحراوي أثناء توجههم لتدريب على حملة وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي تم توزيعهن على عدة مستشفيات.

وجاءت أسماء ضحايا ومصابي المنيا كالآتي:

المتوفون في مستشفى 15 مايو:

1 - دكتوره سماح نبيل

2- دكتورة رانيا محرم

3- سائق الأتوبيس وائل كمال، بالإضافة إلى حالة رابعة لم يعلن عن اسمها.

المصابون في معهد ناصر وحالتهم حرجة:

1- الدكتورة نورا كمال عبداللطيف

2- الدكتورة نوارة نبيل حمدان

3- الدكتورة ايمان عاطف سيف

4- راعوس القيس اشعيا

المصابون في مستشفى 15 مايو:

1- الدكتورة آمنه محمد خلف حالتها حرجة

2- الدكتورة سمية علي حالتها مستقرة

3- الدكتورة آية رفعت حالتها مستقرة

4- الدكتورة أمنية رفعت حالتها مستقرة

5- احمد سيد محمد حالته مستقرة

6- كمال حالته مستقرة

المصابون في مستشفى حلوان:

1- الدكتورة فاطمة منصور محمد

2- الدكتورة جهاد محمد يوسف

3- الدكتورة سلمى حسونة علي

4- الدكتورة إيمان علي محمد



حادث أطباء المنيا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، لافتة إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.