  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطنطا

حادث المنيا

بالأسماء.. مصرع 4 بينهم طبيبتان وإصابة 17 آخرين

نانسي عجرم وزوجها والقتيل

محامي زوج نانسي عجرم: اتهامه بالقتل العمد «طبيعي»

بن زايد

«بن زايد»: مصر تشهد إنجازات نوعية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إجراء إسرائيلي غير متوقع ضد «أردوغان»

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

تطورات جديدة وقرار عاجل من النائب العام في قضية «ريجيني»

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة صادمة.. النيابة توجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

رئيس الوزراء الروسي

الحكومة الروسية تتقدم باستقالتها

الدكتور مبروك عطية

" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

الطائرة الأوكرانية

«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

تعرف على تشكيل طنطا أمام الأهلي

الرياضة

فريق طنطا
فريق طنطا
Advertisements

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

#

صدمة لجماهير الأهلي بعد تسريب تشكيل مباراة الإسماعيلي

#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

#

15 ألف مشجع أهلاوي في مباراة الهلال

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي.

ويحل طنطا ضيفًا على الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وضم تشكيل طنطا كلا من :-

حراسة المرمى:- علي فرج.

خط الدفاع: محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري.

خط الوسط: حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي.

خط الهجوم: محمد ماجد "أونش"، وأحمد سالم صافي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» كف بصره.. فرفض التسول وزرع الأرض لينفق على أسرته الكفيفية
» الزمالك يتخطى الجونة بهدفي «شيكابالا» و«أوناجم»
» تعيين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان
» إنفلونزا الخنازير تصل مصر.. ومصرع سيدة بسببها
» خبير عسكري: «برنيس» كانت مطمع لدول كثيرة
» 3 جثث وطفلة على قيد الحياة.. فاجعة أسرية بقنا
» ارتفاع ضحايا حادث أطباء المنيا إلى أربعة وفيات و17 مصابًا
» كاف يعدل موعد بطولة أمم إفريقيا 2021
» «كارتيرون» يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة
» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"
» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة