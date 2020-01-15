» تعيين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان

حسن علام- متابعات
في خطوة مثلت مفاجأة للجميع، قرر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية في الفاتيكان.
وستتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية.
ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة، وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.
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