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تعيين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان

عرب وعالم

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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حسن علام- متابعات

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علي خليل رئيسًا لقطاع البراعم بنادي الزمالك

في خطوة مثلت مفاجأة للجميع، قرر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية في الفاتيكان.

وستتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية.

ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة، وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.

لكن جماعات نسائية، ومنها الاتحاد الدولي للرئيسات العامات للأديرة وهو مظلة تضم الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا منذ فترة طويلة بتعيين المزيد من النساء في مناصب رفيعة داخل الكيان الإداري للفاتيكان.

وأفاد بيان من الفاتيكان يؤكد تعيين دي جيوفاني بأنها ستتولى شؤون العلاقات المتعددة الأطراف بالوزارة التي تعمل بها منذ عام 1993. ودي جيوفاني متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يذكر أن الفاتيكان، وهي دولة ذات سيادة تحيط بها إيطاليا، تربطها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 دولة.

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