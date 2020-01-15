» خبير عسكري: «برنيس» كانت مطمع لدول كثيرة

15 يناير 2020 - 06:11 م

أشاد اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة «برنيس» العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط وفي قطاع البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنها كانت مطمع لدول كثيرة.

وكشف «شهود»، في تصريحات متلفزة، تفاصيل خطيرة عن القاعدة، حيث قال إن هناك عدد من الدول من الشرق والغرب حاولت الضغط على مصر لإنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية في برنيس، وذلك عقب حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أن « الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان له رؤية حينما رفض تواجد أي قاعدة عسكرية أجنبية على أرض مصر، والرئيس الأسبق مبارك، أكمل على نفس الخط، ورفض وجود قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية».

المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أردف: «هناك فرق بين قاعدة محمد نجيب، هي قاعدة إدارية لاستقبال جميع التدريبات المشتركة مع الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة، وقاعدة برنيس العسكرية لتمركز القوات المصرية فقط، ومنها تنطلق لتنفيذ مهام إذا استعدى الأمر، وتأمين المياه الاقتصادية في البحر الأحمر».







