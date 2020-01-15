وفاة فنان شهير بأزمة قلبية أثناء التصوير

15 يناير 2020 - 06:10 م

فجع الموت أسرة مسلسل «عروس بيروت»، بموت الفنان الشاب السوري محمود بلال، أثناء تصوير مشاهد من المسلسل في مدينة إسطنبول التركية.

وتفاجأت أسرة المسلسل الشهير، بوفاة الممثل السوري محمود بلال الذي يشارك في العمل، على إثر وعكة صحية مفاجئة أثناء التصوير، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.

وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.

ونعاه عدد كبير من الفنانين وكل أسرة المسلسل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وتتواجد أسرة مسلسل "عروس بيروت"، حاليًا في تركيا، حيث تصور الجزء الثاني من العمل، من بطولة الممثل التونسي ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون.



