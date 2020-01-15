«بن زايد»: مصر تشهد إنجازات نوعية

15 يناير 2020 - 05:28 م

أشاد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بالإنجازات التي تتحقق على أرض مصر في الوقت الحالي، تزامنًا مع مشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني، اليوم الأربعاء.

وكتب "بن زايد" عبر حسابه على موقع "تويتر": "سعدت برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني.. إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي..تمنياتنا لها مزيدا من التقدم والازدهار".

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد سيشهدان المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020.



