«الهوني» يقود الترجي للفوز على النجم

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المصريون

الترجى

النجم

فاز فريق الترجي التونسي على النجم الساحلى، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "رادس"، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من مسابقة الدورى التونسى.

أحرز حمدو الهوني هدف الفوز لصالح الترجى ضد النجم الساحلى فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يتصدر الترجى جدول ترتيب الدورى التونسى بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة من إجمالى 10 مباريات خاضها حتى الآن، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد المنستيرى الذى جمع نفس العدد من النقاط فى 12 مباراة، وتجمد رصيد النجم الساحلى عند 18 نقطة احتل بها المركز السادس فى الترتيب وذلك من إجمالى 12 مباراة.


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