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ارتفاع ضحايا حادث أطباء المنيا إلى أربعة وفيات و17 مصابًا

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أحمد سالم

المنيا

أطباء المنيا

ضحايا حادث أطباء المنيا

ضحايا حادث

ارتفع عدد ضحايا حادث أطباء المنيا إلى أربعة، فيما أصيب 17 آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وزارة الصحة والسكان قالت، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات حلوان و15 مايو ويتلقون الرعاية الطبية الكاملة، لافته إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأطباء المصابين بالمستشفيات كما تم توفير كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم للمصابين.

ودفعت وزارة الصحة بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين سريعا وتم وضع جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القاهرة.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.


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