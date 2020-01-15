إجراء إسرائيلي غير متوقع ضد «أردوغان»

15 يناير 2020 - 05:16 م

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءً هو الأول من نوعه ضد تركيا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الاستخبارات العسكرية التابعة للاحتلال، أدرجت تركيا على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020.

ويأتى هذا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وجاءت هذه الخطوة غير المتوقعة رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن "تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة" يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.

كما أن التقرير لا يكشف "الخطر" الذي تشكله تركيا على إسرائيل.

وذكر تقرير الاستخبارات أن بواعث القلق الإسرائيلي تعود إلى السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يعد حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين".

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا في الآونة الأخيرة على خلفية

وشهدت الفترة الأخيرة توترات بين الجانبين بسبب مشروعي خطوط أنابيب غاز يسعيان إلى مدهما في المتوسط، علاوة على قضايا إقليمية أخرى، بما فيها اتهام تل أبيب لأنقرة بالسماح لحركة "حماس" باستخدام أراضيها "للتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".