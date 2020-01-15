تطورات جديدة وقرار عاجل من النائب العام في قضية «ريجيني»

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتشكيل فريق تحقيق جديد من النيابة العامة، يعكف على دراسة وترتيب أوراق قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة وأثارت حادثة مقتله ضجة عالمية، مشيرًا إلى أن تحقيقات الفريق الجديد تهدف إلى اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، عددا من المحققين الإيطاليين، بشأن قضية وفاة الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكد النائب العام استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما؛ بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدًا عما يتم تداوله إعلاميًا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية.

واستمع فريق التحقيق المصري خلال الاجتماعات المشتركة التي دارت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير الجاري إلى رؤى المحققين الإيطاليين، وتبادلا المعلومات ووجهات النظر.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين النيابتين.

كما أكدا على تنفيذ كل جانب كافة إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر مع احترام قوانين الدولتين.