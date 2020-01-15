» كاف يعدل موعد بطولة أمم إفريقيا 2021

15 يناير 2020 - 04:57 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشكل رسمي تغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقرر "كاف" إقامة البطولة في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي عبر موقعه.

وأشار البيان الذي نشره الاتحاد الإفريقي إلى أن كاف سيتابع اللجنة المنظمة بعد تعديل الموعد لضمان الاستعداد المثالي للبطولة المقرر أن تستضيفها دولة الكاميرون.

وكان وزير الرياضة الكاميروني أكد في تصريحات سابقة ترحيبه الشديد بتعديل موعد كأس الأمم الإفريقية بسبب ظروف المناخ في الفترة من يونيو حتى سبتمبر بالكاميرون.