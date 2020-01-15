مفاجأة.. "نانسي عجرم" مهددة بـ«القتل»

15 يناير 2020 - 04:46 م

تواجه الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، خطر القتل انتقامًا بعد حادث مقتل شاب سورى في فيلتها قبل نحو 10 أيام.

وتداول ناشطون على موقع "فيس بوك" فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يهدد "عجرم" وبناتها وزوجها الدكتور فادي الهاشم بالقتل.

وكان الذي ظهر في الفيديو صحفى سوري يدعى "وسيم زكور"، موضحًا أن أهل قرية القتيل في سرقة الفيلا، لابد أن تثأر له.

وقال مسجل الفيديو إنه يمهل "نانسى" لمدة شهر لتنفيذ تهديده.

وتابع أنه زوج "عجرم" فبرك الفيديو وغير فى الحادث، مضيفًا: "فادى قتل محمد موسى بشكل متعمد ولكن من تعتبره حشره لن يتم السكوت على قتله وستقتل أنت وإحدى بناتك أو أن نانسي هي التي سوف تقتل".

وأكمل: "كوني حذرة يا نانسي وأنا لا أخاف من أحد، وعلاقاتى واسعة جداً، وسأقول لك إن أهل الشهيد يتواصلون معى ونحن نريد تنفيذ المهمة وأمامك شهر واحد وليس أكثر ستقتلين أنت أو ابنتك وزوجك وعليك الاختيار".