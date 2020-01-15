الحكومة الروسية تتقدم باستقالتها

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روسيا

رئيس الوزراء

استقالة الحكومة

تتقدم الحكومة الروسية باستقالتها اليوم الأربعاء، حسبما أعلن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف.

وتولى بوتين منصب رئيس روسيا لدورتين متتاليتين بين عامي 2000 و2008، غير أنه رفض خوض الانتخابات من أجل دورة ثالثة، رغم أن الدستور الروسي لا يمنعه من ذلك، وعوضاً عن الترشح، سمح لميدفيديف أن يخلفه في الحكم لفترة رئاسية.

وفي عام 2007، اختار حزب روسيا المتحدة، الحزب الحاكم، رسمياً النائب الأول لرئيس الوزراء دميترى ميدفيديف، مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس من ذلك العام.

وأعرب بوتين، الرئيس الروسي آنذاك، عن دعمه القوي لذلك، ليستجيب لدعوة مقابلة من ميدفيديف له بتولي منصب رئيس الوزراء بعد مغادرته رئاسة البلاد حال فوز ميدفيديف بتلك الانتخابات.

وحينها، قال بوتن خلال مؤتمر للحزب "إذا منح المواطنون الثقة لميدفيديف واختاره رئيساً لروسيا، سأكون مستعدا لقيادة الحكومة".


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