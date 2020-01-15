» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"

15 يناير 2020 - 02:46 م

أصدر الملك سلمان العاهل السعودي، أمر ملكيا بالموافقة على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

ونشرت الوكالة الرسمية السعودية واس الأمر الملكي، وقالت إن الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، الحاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن، تمتلك خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي، حيث بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ووكيلاً مساعداً مكلفاً لشؤون مجموعة العشرين، إضافة إلى شغلها منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في الوزارة، كما تحمل سموها عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.







من جهة أخرى، وجه صاحب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بتكليف هتان بن منير بن سمَّان أميناً عاماً للجنة ويرتبط مباشرة برئيسها.





ويشغل ابن سمَّان، الذي يتحدث إلى جانب العربية، الإسبانية والانجليزية، حالياً منصب مستشار العلاقات الدولية لسمو وزير الثقافة، كما سبق وأن عمل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) في منصب المدير التنفيذي لعلاقات هيئة المدن الاقتصادية ورئيس التراخيص في الإدارة القانونية، وأسس وأدار إدارة العلاقات لدولية في قطاع الطاقة الذرية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.



