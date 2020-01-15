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احذر هذا السلوك أثناء الاستحمام.. يؤدي إلي الوفاة

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الاستحمام
الاستحمام
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متابعات- أمينة عبد العال

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وفاة

تسمم

الاستحمام

الماء الساخن

أحيانا يتبع الإنسان سلوك خاطئ أثناء الاستحمام مما يؤدي إلي وفاته المبكرة مل لم يتم إنقاذه، وذلك بسبب تشغيل سخان المياه لفترة طويلة واستعمال المياه الساخنة.

وأشار مركز أمريكي للسيطرة علي الأمراض والوقاية منها إلي أن هناك 400 أمريكي يتعرض للوفاة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون والذي يتراكم داخل سخان المياه بعد تشغيله فترة طويلة، خاصة أثناء وقت الاستحمام بهدف تسخين المياه باستمرار.

ووجه الخبراء نصيحة بالتوقف عن تشغيل المياه بشكل متواصل واستخدامه لتسخين المياه لفترة محدودة فقط ثم غلقه، خاصة أن تراكم بخار الماء أثناء الاستحمام يؤدي إلي صعوبة التنفس خاصة إن زادت المدة عن 15 إلي 20 دقيقة.

 


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