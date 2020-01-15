» حقيقة نقل مباراة القمة بالدورى للإمارات

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نفي عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، فكرة خوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدورى والمقرر لها يوم 24 فبراير المقبل بالإمارات موضحا أنها أخبار غير صحيحة بالمرة ولائحة الدوري المصري لا تسمح بذلك مطلقا، والقمة ستكون في القاهرة بعد السوبر المصري بعدة أيام.

وكشف "الجنايني" أن وزير الرياضة يقدم دعم كبيرًا للاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاقاته بمسئولي مجلس أبوظبي الرياضي، سهلت من مهمة الاتحاد في توقيع عقود السوبر المصري، ويتمنى أن يستمر إقامة النسخ المقبلة من السوبر في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يكن لها الشعب المصري كل تقدير واحترام.


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