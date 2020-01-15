  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

الطائرة الأوكرانية

«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

زلزال

زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

الغنوشي

مساءلة رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته لتركيا

جمال عبد الناصر

"ناصر 56" أشهرهم..أعمال فنية جسّدت "جمال عبد الناصر"

تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني

النائب العام السوداني عن محاولة التمرد: جريمة مكتملة الأركان

ترامب

رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

الزمالك والجونة

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سعد الحريري

"الحريري": لن أكون شاهد زور على ما حدث

إيقاف خطيب مسجد بسبب إشادته بـ"عصام الحضرى"

10 أرقام قياسية حققها "عصام الحضري"

انتحار شاب بتناولة "حبة غلة سامة" في دمياط

قضايا وحوادث

جثة
جثة
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

#

شاب يفجر قنبلة فى حبيبته لرفض عائلتها الزواج

#

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

#

انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

دمياط

راس البر

حبوب

سامة

غلة

حالة انتحار جديدة شهدتها محافظة دمياط، حيث أقدم شاب من محافظة بورسعيد على الانتحار اليوم الثلاثاء، متناولا حبة غلة سامة.
وتلقى قسم شرطة رأس البر إخطارا يفيد بوفاة شاب منتحرًا، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة رأس البر، حيث تبين أن الشاب يدعى السيد العادلي، من مواليد محافظة بورسعيد ويعمل برأس البر، حيث يمر بحالة نفسية سيئة، قام على إثرها بتناول “حبة غلة”، توفي علي إثرها، وتم نقله لمستشفي رأس البر المركزي، حيث تبين وفاته متأثرا بتناول حبة الغلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بدفن الجثة، وتكليف الأجهزة الأمنية لعمل التحريات اللازمة للكشف عن أسباب الحادثه وملابساتها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"
» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر
» بوتين: هذه الدول مسئولة عن أمن كوكبنا
» تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي في الدورى
» احذر هذا السلوك أثناء الاستحمام.. يؤدي إلي الوفاة
» عجز 9 مليارات دينار في ميزانية الكويت
» الأهلى ينفي التفاوض مع الإيفواري أرلم نويري
» الجنانيي: أتمني خروج السوبر بشكل جيد
» حقيقة نقل مباراة القمة بالدورى للإمارات
» تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا
» الكويت.. إحالة قضية اختراق وكالة الأنباء للنيابة العامة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة