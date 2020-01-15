انتحار شاب بتناولة "حبة غلة سامة" في دمياط

حالة انتحار جديدة شهدتها محافظة دمياط، حيث أقدم شاب من محافظة بورسعيد على الانتحار اليوم الثلاثاء، متناولا حبة غلة سامة.

وتلقى قسم شرطة رأس البر إخطارا يفيد بوفاة شاب منتحرًا، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة رأس البر، حيث تبين أن الشاب يدعى السيد العادلي، من مواليد محافظة بورسعيد ويعمل برأس البر، حيث يمر بحالة نفسية سيئة، قام على إثرها بتناول “حبة غلة”، توفي علي إثرها، وتم نقله لمستشفي رأس البر المركزي، حيث تبين وفاته متأثرا بتناول حبة الغلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بدفن الجثة، وتكليف الأجهزة الأمنية لعمل التحريات اللازمة للكشف عن أسباب الحادثه وملابساتها.