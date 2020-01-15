«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

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الحرس الثوري الإيراني

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مصور فيديو الطائرة الأوكرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اعتقال الشخص، الذي صور مشهد إصابة الصاروخ الإيراني للطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي؛ ما كان سببا في إجباره على الاعتراف باستهداف الطائرة، وتحمل تداعيات الحادث الأليم.

وأشار مقر"ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، إلى الجهود الرامية لتحديد الأسباب والعوامل المؤدية إلى وقوع حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

وأضاف مقر "ثأر الله" في بيان له إنه عقب بث فيديو في مشهد إصابة الصاروخ لطائرة الركاب التي كانت في رحلة لها من طهران إلى كييف؛ بادر بتحديد هوية الشخص الذي بث مقطع الفيديو.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، مسئوليته عما حدث، مشيرا إلى أنه أسقط الطائرة عن غير عمد، بسبب خطأ بشري، لأن الطائرة حلّقت قرب منشأة عسكرية، وظُن أنها "هدف معاد".

ولفتت إيران في الوقت نفسه إلى أنها كانت تتوقع هجمات من قبل الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد في حالة تأهب قصوى.



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