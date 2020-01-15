تطور جديد في قضية التحرش بطفلة متلازمة بالشرقية

أخلت محكمة جنح الزقازيق، اليوم، سبيل سائق متهم بالتحرش بطفلة متلازمة دوان، أثناء سيرها بأحد شوارع قريتها بدائرة مركز الزقازيق، على ذمة التحقيقات.
كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث
الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من أسرة "ز. ر. م" 16 عاما ، من أصحاب الهمم "متلازمة داون"، مقيمة بأحدي قري مركز الزقازيق، بقيام "مصطفى. و. م " 19 عامًا سائق، مقيم بناحية كفر الزقازيق، بالتعدي على ابنتهم.
كشت التحريات الأولية أنه أثناء سير الطفلة في أحد شوارع قريتها، حاول السائق التحرش بها؛ عندها شاهدته سيدة من شرفة منزلها فصرخت وقامت بتوبيخه ففرا هاربًا، وبتقنين اجراءات، تم ضبطه، وبعرضه علي النيابة العامة تقرر حبسه على ذمة التحقيقات، فيما قررت اليوم المحكمة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.