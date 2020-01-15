» تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي في الدورى

15 يناير 2020 - 01:51 م

بات من المؤكد تأجيل مواجهة الأهلى وإنبي المحدد لها 27 من يناير الجارى ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدورى.

يأتي ذلك بعدما تلقي الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد خلاله بتأجيل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا إلي 26 يناير بدلا من 24 كما كان محددا لها من قبل.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري اجتماعًا لتحديد موعد جديد للمباراة.