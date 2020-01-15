  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

الطائرة الأوكرانية

«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

زلزال

زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

الغنوشي

مساءلة رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته لتركيا

جمال عبد الناصر

"ناصر 56" أشهرهم..أعمال فنية جسّدت "جمال عبد الناصر"

تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني

النائب العام السوداني عن محاولة التمرد: جريمة مكتملة الأركان

ترامب

رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

الزمالك والجونة

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سعد الحريري

"الحريري": لن أكون شاهد زور على ما حدث

إيقاف خطيب مسجد بسبب إشادته بـ"عصام الحضرى"

10 أرقام قياسية حققها "عصام الحضري"

مساءلة رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته لتركيا

الحياة السياسية

الغنوشي
الغنوشي
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«الغنوشي» رئيسًا للبرلمان التونسي

#

لبنان.. عمال يتراجعون عن إضراب الثلاثاء‎ وآخرون متمسكون به

#

رئيس البرلمان: المتآمرون على مصر واحد مخمور والآخر مجنون

#

رئيس البرلمان العربي يُعزي الشعب التونسي والأمة العربية

زيارة

تونس

اتفاق

تركية

الغنوشى

بعد حالة الجدل التي آثارتها زيارة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى تركيا، السبت الماضي، لا سيما وأنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة، وأن لقاءه مع الرئيس التركي جاء في جلسة مغلقة، أعلن البرلمان عقد جلسة لمحاسبة رئيسه. 

وصوت البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة، على مساءلة رئيسه راشد الغنوشي حيث صوت نواب البرلمان بـ 122 صوتا، مقابل رفض 20 نائبا، واحتفاظ 8، على أن تكون جلسة المساءلة ظهر اليوم.

وشهدت الجلسة العامة الصباحية، التي كانت مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، مشادة كلامية وتبادلا للتهم بين كل من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس كتلة النهضة نور الدين البحري، على خلفية مطالبة موسى بإدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس البرلمان بخصوص زيارته الأخيرة إلى تركيا، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ودعا إلى اجتماع برؤساء الكتل.


وكان المكتب الإعلامي لحركة النهضة قد نشر بيانا يوضح فيه أن "زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان".

كما أوضح الغنوشي في تدوينة على "فيسبوك" بأنه "ناقش وأردوغان التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها"، مشيرا إلى أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بسيارة تركية الصنع.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"
» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر
» بوتين: هذه الدول مسئولة عن أمن كوكبنا
» تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي في الدورى
» احذر هذا السلوك أثناء الاستحمام.. يؤدي إلي الوفاة
» عجز 9 مليارات دينار في ميزانية الكويت
» الأهلى ينفي التفاوض مع الإيفواري أرلم نويري
» الجنانيي: أتمني خروج السوبر بشكل جيد
» حقيقة نقل مباراة القمة بالدورى للإمارات
» تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا
» الكويت.. إحالة قضية اختراق وكالة الأنباء للنيابة العامة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة