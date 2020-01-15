النائب العام السوداني عن محاولة التمرد: جريمة مكتملة الأركان

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تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني
تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني
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متابعات- أمينة عبد العال

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جهاز المخابرات

تمرد

#اخبار السودان

 أكد تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني أن محاولة التمرد التي حدثت أمس محاولة فاشلة وهي جريمة تمرد بكامل أركانها، لافتا إلي أن طريقة التعامل معهم ستتم بمنتهي الحزم وفقا لأحكام القانون ورفع الحصانات عنهم وتقديمهم إلي المحاكمة العاجلة.

وأشار النائب العام إلي أن القصور في إدارة جهاز المخابرات لابد من التعامل معه بجدية و إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده مع إعادة هيكلتها، وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة و الوزراء الصادرة في هذا الصدد، حسبما نشرت "روسيا اليوم"

ولفت في تصريحات صحفية إلي أن الأمن وسيادة حكم القانون يشكلان أساسا لاستقرار البلاد في المرحلة الحالية ، ومضيفا أن البلاد تحتاج إلي جهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين و زعزعة أمن البلاد والعباد".

يذكر أن عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة تمرد أمس وشهدت الخرطوم ليلة حافلة من الاشتباكات بين الأمن والعناصر المتمردة انتهت بسقوط قتيل وإصابة سبعة آخرين حتي تمكن الجيش من السيطرة علي جميع مقار المخابرات العامة في العاصمة.


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