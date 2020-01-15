أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات بالبطولات المختلفة.
المصريون تستعرض أهم المباريات والقنوات الناقلة لها
الدوري المصري
الجونة × الزمالك – الخامسة مساء – على قناتى أون سبورت وتايم سبورت
الأهلي × طنطا – السابعة والنصف مساء – على قناتى أون سبورت وتايم سبورت
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الاتحاد السعودى × أولمبيك آسفى المغربى – السابعة والربع مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD
الدوري الفرنسي
نيم أولمبيك × رين – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
أميان × ستاد ريمس – الثامنة مساء– على قناة beIN Sports HD 5
موناكو × باريس سان جيرمان - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
كأس الاتحاد الإنجليزى
مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
كارلايل × كارديف سيتي - العاشرة إلا ربع مساء
مغرب05:19 م
فجر
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شروق
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ظهر
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عصر
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مغرب
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عشاء
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