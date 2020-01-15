رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

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الكونجرس

مجلس الشيوخ

الأمريكي

عزل ترامب

محاكمة ترامب

من المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ؛ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وسيسمح التصويت الذي يجري لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة بعد ظهر غد الخميس، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستشهد إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين، واستعراض الاتهامين رسميا، ومن المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل،  أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، تبدأ يوم الثلاثاء 21 يناير  المقبل.

يذكر أن القانون الأمريكي يمنح الرئيس الأمريكي حصانه أمام الدعاوى القانونية، فلا يجوز ملاحقته ومحاسبته أو محاكمته أواعتقاله أثناء فترة حكمه للبلاد عند ارتكابه مخالفات قانونيه أو جنايات أو جنح؛ غير أن صلاحية محاسبة الرئيس أنيطت بمجلسي النواب والشيوخ إذ لهما القدره في التحقيق والتحري عن مخالفات الرئيس، ومن ثم محاكمته وإدانته وعزله عن منصبه حال ثبوت إرتكابه جرائم أومخالفات سواء كانت قانونيه أو دستورية.



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