10 أرقام قياسية حققها "عصام الحضري"

15 يناير 2020 - 01:09 م

يحتفل اليوم الحارس الدولى، عصام الحضري بذكره ميلاده الـ47، والذي وُلد في 15 يناير 1973، والذي يعد واحدا من الحراس الذين سطروا تاريخ شخصي في أفريقيا والعالم كله.

الحارس اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم، وتحديدًا في 6 أغسطس 2018، بعد مشوار كبير مع "الفراعنة".

الحارس بدء مشواره بنادى دمياط مرورًا بالأهلى وسيون، والإسماعيلي والمريخ السودانى، والاتحاد وغيرهم من الأندية، نهاية بنادى النجوم قبل أن يعلن اعتزاله.

واستطاع "السد العالى"، كما لقب على مدار مشواره من تحقيق أرقام قياسية مع منتخب مصر والنادى الأهلى.

1- أكبر قائد لمنتخب في تاريخ كأس العالم، بعد أن تسلم شارة القيادة في مباراة مصر مع السعودية.

2- أكبر لاعب في المونديال، بمشاركته أمام منتخب السعودية في مونديال روسيا الماضي.

3- أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم، وذلك أمام السعودية في المونديال.

4- أكبر بديل شارك في كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعدما حل كبديلا لأحمد الشناوي في مباراة مالي في كأس الأمم الأفريقية 2017.

5- أكثر حارس تتويجا بلقب أمم أفريقيا، حيث فاز بها أربع مرات عام 1998،2006،2008،2010.

6- أكثر حارس مشاركة في نهائيات أمم أفريقيا، إذ أنه شارك فى 28 مباراة.

7- أكثر حارس شارك أساسي في البطولة الأفريقية، وهو يعتبر رقم قياسى إذ حقق المشاركة فى 27 مباراة.

8- أكثر حارس يشارك في مباريات متتالية بـ "كان" دون هزيمة، فقد حقق المكسب فى 23 لقاء.

9- أكثر الحراس مشاركة في "كان" من حيث عدد الدقائق، حيث أنه شارك 2573 دقيقة.

10- أكثر حارس حافظ على نظافة شباكة في أمم أفريقيا، حيث استطاع تحقيق"كلين شيت" بـ 14 مرة.