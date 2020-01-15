خطوة إسرائيلية جديدة لم تقدم عليها منذ " أوسلو"

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الحياة السياسية

محميات طبيعية في الضفة الغربية
محميات طبيعية في الضفة الغربية
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متابعات- أمينة عبد العال

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إسرائيل

فلسطين

محميات طبيعية

الضفةالغربيةالمحتلة

أقدمت إسرائيل علي إجراء لم تقدم عليه منذ توقيع اتفاق أوسلو منذ 27 عاما، وهو إقامة 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع 12 محمية قائمة وهي تقدر بآلاف المترات، حسبما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت.

وبعد هذا الإجراء، اعتبر الفلسطينيون هذا الإعلان بمثابة طريقة جديدة لسرقة الأرض وتوسيع المستوطنات ومقدمة لإعلان إسرائيل سيادتها علي المناطق التي تسيطر عليها أمنيا و إداريا والتي تشكل ثلثي مساحة الصفة الغربية.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد أعلن في 8 يناير الجاري أنه يسعي إلي زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة إلي مليون شخص خلال عقد مقارنة مع  عددهم الحالي البالغ 400 ألف مستوطن.


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