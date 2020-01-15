من هو "قوش" قائد انقلاب السودان؟

شهدت السودان الساعات الأخير الماضية، محاولة انقلاب قتل فيها عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين من الجيش السودان، وكذلك تصدت قوات الأمن لمحاولة اقتحام سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورجاله.



ووجه نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهاما رسميا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، بالوقوف وراء الأحداث وقال

إن ما حدث مخطط للفتنة مدروس يقف وراءه صلاح قوش عبر ضباط في الخدمة والمعاش ضمن

مخطط الزحف الأخضر في مدني والمزمع يوم 18 الجاري وبالفوله ويوم 26 بالخرطوم، ليفتح باب الحديث عن هذا الشخص صلاح قوش من هو ومن يقف معه؟



