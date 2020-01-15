التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

15 يناير 2020 - 12:11 م

غادر روب ماكير السفير البريطاني في إيران، العاصمة الإيرانية طهران أمس الثلاثاء.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن السفير البريطاني غادر البلاد من طهران عبر العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، كان قد أعلن أمس، أن ماكير شخص غير مرغوب فيه.

وأَضاف أن القوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد، وأن حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو أمر مرفوض واستفزازي.

وكانت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، قد احتجزت مساء السبت الماضي السفير البريطاني لعدة ساعات لمشاركته في تحركات أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية.