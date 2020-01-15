» غريب.. كولا جديدة بطعم السمك المملح و الخوخ المخلل

15 يناير 2020 - 12:08 م

تبحث شركات الأغذية باستمرار عن النكهات الجديدة والمتنوعة لجذب عملائها، والحرص علي استمرارهم في تناول منتجاتهم، ومن هذا المبدأ أعلنت شركة" كيمورا بيفرج" اليابانية عن طرحها لنكهات جديدة للمشروبات الغازية.

ومن بين النكهات الجديدة بيض السمك و البطاطس و الخوخ المخلل والسمك المخلل والمتبل والبطيخ و ثعبان البحر، كما تنوي طرح أكثر من 100 نكهة مختلفة، وفقا لموقع" أوديتي سنترال" الأمريكي.

يذكر أن إستراتيجية الشركة تتمثل في إنتاج أكبر عدد ممكن من النكهات المختلفة وأحيانا كثيرة يشتري السائحين العديد من النكهات الغير معتادة كهدايا تذكارية، واختارت الشركة الإعلان عن مشروبها الغازي" المنتيكو الحار" الجديد وهو كولا بيض السمك المملح والأكثر شعبية لديهم، كما تصدر الشركة مشروباتها الغربية إلي أكثر م 40 دولة مختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا.