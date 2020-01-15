» الكويت.. نفذ عملية ذبح.. وسلّم نفسه للأمن

15 يناير 2020 - 11:36 ص

شهدت الكويت واقعة مؤسفة صباح اليوم الأربعاء، حيث سلم مواطنا (28 عاما) نفسه، للأجهزة الأمنية، وذلك بعد إقدامه على نحر شخص مجهول الهوية بآلة حادة في بر ستائر الأحمدي.



