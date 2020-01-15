» محمود العسيلي يشعل مواقع التواصل من شهر العسل

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه، عبر حسابه على "انستجرام"، مجموعة صور جديدة له، أثناء قضائه شهر العسل في المالديف .

وظهر العسيلي في الصور وهو يستمتع بإجازته داخل حمام السباحة، معلقًا:"وأنا مش واخد بالي".

واحتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك مساء الجمعة الماضية .

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب، وبشرى.