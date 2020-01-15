فيديو نادر.. وصلة رقص لـ"بوتين" و"بوش"

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متابعات- أمينة عبد العال

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بوتين

الكرملين

بوش الابن

وثق مقطع فيديو قيام الرئيس الروسي فلادمير بوتين بالرقصمع نظيره الأميركي جورج بوش الابن علي أنغام أغنية فولكلورية روسية في عام 2008، في آخر زيارة لـ"بوش" في منصب الرئيس.

ويظهر مقطع الفيديو الرئيسين وهما يرقصان علي أنغام الموسيقي مع راقصات للفلكولور.

يذكر أن الكرملين ينشر عدد من مقاطع الفيديو ضمن مشروع يعرف باسم "بوتين 20" ويضم مجموعة من الصور والفيديوهات التي جري تصويرها منذ استلام بوتين الحكم في 2000.


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