» قطار الأهلى يستدرج طنطا بإستاد القاهرة

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القاهرة

الزمالك

طنطا

سوبر

ستاد

يستدرج فريق الأهلى، نظيره طنطا فى السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

الأهلى يسعى لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة، التى حققها محليا بتحقيق المكسب فى  10 مباريات متتالية، من أجل الانفراد بالقمة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

على الجانب الآخر يدخل طنطا المباراة، بمعنويات منخفضة بعدما هزم المباراة الأخيرة أمام الزمالك فى الدقائق الأخيرة، ويسعى لتحقيق أى نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر فى لقاء اليوم.   

فالفريق يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، وخسر آخر مبارياته أمام الزمالك 3/2.


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