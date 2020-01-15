بعد استقبال الإمام الحسين.. هتلر وستالين في استقبال قاسم سليماني

15 يناير 2020 - 10:25 ص

تتوالى ردود الفعل عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ففي الوقت الذي تقدمه وسائل الإعلام الإيرانية بأنه بطل قومي، وأن الإمام الحسين في استقباله في الآخرة، ظهرت ردود أفعال أخرى بأنه في الجحيم.

وقام نشطاء إيرانيون بنشر لوحة لقاسم سليماني وهو يحتضن قاتل الحسين في الجحيم ، ومعهم حافظ الأسد والخميني والقذافي وهتلر وستالين وأبو بكر البغدادي .

كما يظهر في الصورة أيضا في استقبال سليماني في الجحيم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكانت آخر صورة لقاسم سليماني ظهرت وعليه جناحان من الخلف مثل الملائكة، حيث يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي بإلباسه للذهاب للجنة.

وليست هذه هي الصورة الأولى التي تنشر لقاسم سليماني، وهو في العالم الآخر، بعد اغتياله.

وكانت صور سابقة تم نشرها لقاسم سليماني وهو في جنة الملالي، بعد استقبال الإمام الحسين له بحضرة الخميني، والقائد في حزب الله اللبناني عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2006 .

كما تم الترويج لتربة قبر قاسم سليماني، وأنه تشفي الكثير من الأمراض المستعصية ، منها البواسير.